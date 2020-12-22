Члены правительства Украины соревнуются в приготовлении борща

На Украине члены правительства приняли участие в соревновании по приготовлению борща. Об этом в Facebook сообщило министерство культуры страны.

Ведомство отметило, что не будет проводить онлайн-трансляцию баттла министров.

«Но без паники. Борщи мы все же сварим, попробуем и определим среди них победителя», — говорится в публикации.

В соревновании по приготовлению супа приняли участие глава минкульта Александр Ткаченко, глава минэкономики Игорь Петрашко, а также глава минэкологии Роман Абрамовский и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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