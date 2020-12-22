В США назвали российский корабль «самым уродливым в мире»

Российская самодвижущаяся арктическая платформа «Северный полюс» проекта 00903 может стать самым уродливым кораблем в мире, пишет американское издание The Drive.

«Новое российское арктическое исследовательское судно может стать самым уродливым кораблем из всех, что мы видели», — говорится в статье, посвященной платформе.

Как отмечает СМИ, корпус новейшего корабля имеет «отчетливую яйцевидную форму», что совсем не выглядит красивым.

The Drive также сообщило, что «Северный полюс» создан для Росгидромета с целью проведения геологических, гидроакустических, геофизических и океанографических исследований.

Платформа была спущена на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге в декабре этого года.

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