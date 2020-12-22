Подполковник ФСО покончил с собой в Москве
Катерина Медведева
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На северо-востоке Москвы покончил с собой подполковник Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело подполковника нашли на улице Цандера утром 21 декабря, мужчина упал с высоты.
Как отмечает источник, у сотрудника ФСО нашли дома предсмертную записку. Он написал, что решился на этот шаг добровольно.
По факту произошедшего организована проверка.
В ФСО информацию о гибели сотрудника комментировать не стали.
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