В Томской области пьяная мать избила 12-летнего сына за плохое поведение в школе

Органы опеки и попечительства в Томской области изъяли из семьи, проживающей в деревне Пашни в Каргасокском районе, 12-летнего мальчика, которого мать избивала за то, что тот якобы плохо вел себя в школе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя облдепартамента по вопросам семьи и детей.

Ранее в СМИ появилась информация, что вечером 19 декабря проживающая в Каргасокском районе Тульской области женщина, предположительно, пребывая в пьяном виде, избила своего сына якобы из-за его поведения в школе. Соответствующая видеозапись распространилась по социальным сетям. В отношении женщины составили административный протокол и возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

В дальнейшем специалисты опеки приехали к семье и изучили сложившуюся ситуацию. В облдепартаменте приняли решение в целях обеспечения безопасности мальчика изъять его из семьи согласно 77 статье Семейного кодекса РФ (при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей).

В настоящее время ребенок находится в безопасности, органы опеки ведут работу по организации его устройства в семью.

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