В центре Москвы обнаружили изуродованное тело женщины
Катерина Медведева
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В Ружейном переулке в центре Москвы обнаружили тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Очевидцы во вторник около 13.00 мск обнаружили в Ружейном переулке тело женщины с серьезными повреждениями, некоторые его части оторваны», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, смерть женщины наступила в результате падения с большой высоты. Личность погибшей устанавливается.
На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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