В центре Москвы обнаружили изуродованное тело женщины

В Ружейном переулке в центре Москвы обнаружили тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Очевидцы во вторник около 13.00 мск обнаружили в Ружейном переулке тело женщины с серьезными повреждениями, некоторые его части оторваны», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, смерть женщины наступила в результате падения с большой высоты. Личность погибшей устанавливается.

На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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