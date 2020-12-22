Мурашко: число пациентов с коронавирусом в острой фазе пока не снижается

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом в отстрой фазе в России пока не снижается. Его слова приводит РИА «Новости».

«Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается», — сказал он.

По последним данным, в России выявили 2 906 503 случая коронавируса, вылечились 2 319 520 человек, умерли 51 912.

Как ранее сообщал Мурашко, 900 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, еще 216 тыс. инфицированных находятся в стационарах.

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