На карантин из-за коронавируса ушли 87 российских школ

В России на карантин ушли порядка 0,22% школ из-за коронавируса. Такие данные приводятся в Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».

«Согласно последней статистике, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, составил всего лишь 0,22%», — говорится в публикации.

Так, карантинные меры по коронавирусу соблюдаются в 87 школах в 28 регионах.

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