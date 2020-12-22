На Камчатке поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч

На Камчатке поселок присыпало пеплом вулкана Шивелуч, который выбросил столб пепла на высоту до 8 км. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Выпадение пепла зафиксировано в некоторых районах поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского района.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), выпадение пепла в населенном пункте произошло в результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч днем 22 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

В результате изменения направления и силы ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстоянии до 130 км.

Жителям поселка рекомендуется закрыть окна и двери и не выходить на улицу без необходимости.

Вулкан Шивелуч расположен на 3283 м над уровнем моря. Это самый северный действующий вулкан Камчатки. Он находится в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

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