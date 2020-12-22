Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за его отказ купить еду

Жительница Югры обвинила знакомого в изнасиловании после того, как он отказался покупать ей продукты. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, 9 июля пьяная жительница города Урай заявила полиции, что ее изнасиловали. После этого она написала в СК заявление, что знакомый мужчина изнасиловал ее.

В результате проверки было установлено отсутствие у заявительницы следов насилия, а обвиняемый ею мужчина находился в другом месте. Выяснилось, что женщина написала заявление из мести, так как знакомый отказался покупать ей продукты за свой счет и привозить домой.

В отношении 46-летней жительницы Урая возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления». Ей уже предъявлено обвинение.