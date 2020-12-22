Инфекционист спрогнозировал ситуацию с коронавирусом через пять лет

Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал ситуацию с коронавирусом через пять лет, передает РИА «Новости».

Тимаков рассказал, что все вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не исключение. При этом, по словам инфекциониста, у COVID-19 эти изменения не значительные в плане изменения его генома.

«Через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — утверждает специалист.

Он добавил, что то же самое сейчас наблюдается в Великобритании: «Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет».

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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