Почта Великобритании приостановила прием посылок и писем в Европу

Королевская почта Великобритании из-за транспортного кризиса, вызванного ситуацией вокруг нового штамма COVID-19, временно перестала принимать посылки и письма в Европу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу почты.

Уточняется, что королевская почта временно приостановила всю работу по европейскому направлению, за исключением Ирландии.

Посылки и письма, уже находящиеся в системе, будут подготовлены к отправке и храниться до тех пор, пока у почты не появится возможность их переслать.

Также сообщается, что доставка посылок и писем в Канаду и Турцию осуществляется медленнее обычного из-за снижения количества авиарейсов.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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