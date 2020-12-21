В мире за сутки коронавирусом заразились 575 тысяч человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.

Также за последние 24 часа скончались 9,2 тысячи человек. За все время в мире заболели 75,7 миллиона, погибли 1,6 миллиона заразившихся.

Днем ранее зафиксировали рекордное число новых случаев — 818 тысяч.

Больше всего случаев и смертей выявили в Европе (21,4 миллиона случаев и 495 тысяч летальных исходов). На втором месте — Северная Америка (21,1 миллиона и 476 тысяч), на третьем — Азия (19,8 миллиона и 323 тысячи).

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