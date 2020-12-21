В Подмосковье загорелся склад на площади 800 кв. м

В подмосковной Апрелевке загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу улица Сентябрьская, дом 12.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри склада, горение на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Огонь тушат 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС 31 человек, 8 единиц техники. Причины пожара не уточняются.

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