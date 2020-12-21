В ФСБ назвали провокацией «расследование» Навального

Так называемое «расследование» Алексея Навального о его якобы отравлении является провокацией, заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России. Об этом сообщает ТАСС.

Опубликованное Навальным «расследование» является «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности», отметили в ведомстве.

Кроме того, ФСБ подчеркивает, что осуществление такой провокации не было бы возможным без поддержки иностранных спецслужб.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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