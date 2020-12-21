Еврокомиссия может одобрить другие вакцины от коронавируса в ближайшее время, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА «Новости».

Подчеркивается, что вакцины будут одобрены, если будут доказаны их эффективность и безопасность.

Ранее Еврокомиссия разрешила использовать препарат, разработанный BioNTech и Pfizer.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 77 млн заболевших, 54 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

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