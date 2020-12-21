В Москве каждый второй врач переболел коронавирусом
Карина Казанцева
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В Москве каждый второй врач переболел коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — сказал Собянин.
Отмечается, что в Москве с пациентами с коронавирусом работают почти 70 тысяч медицинских работников.
В столице коронавирусом заразились 743 тысячи, выздоровели 572 тысячи, скончались 10 тысяч человек.
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