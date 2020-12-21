Евросоюз одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса нового типа компаний Pfizer и BioNTech на территории Европейского союза.

Трансляция брифинга ведется на сайте регулятора.

Вакцина получила временное регистрационное удостоверение и рекомендована для использования для лиц старше 16 лет, отметила представитель агентства в ходе брифинга.

За все время пандемии в мире выявлено более 76 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 1,6 млн случаев — с летальным исходом.

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