Российские специалисты изучат новый штамм коронавируса в Великобритании

Российские специалисты изучат данные о новом штамме коронавируса в Великобритании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

«Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения», — говорится в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Великобритании коронавирусом заразились 2 миллиона, погибли 67 тысяч человек.

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