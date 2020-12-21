В Москве усилили контроль за соблюдением мер по COVID-19

Столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом в общественных местах Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах», – указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что особое внимание уделяется объектам массового скопления людей.

За все время пандемии в России выявлено более 2,8 млн случаев COVID-19, из них более 51 тысячи — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 76 млн человек, более 1,6 млн — скончались.

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