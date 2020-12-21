Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новой мутацией COVID-19 в Великобритании

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с новой мутацией коронавируса, которую выявили в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во всех субъектах России организован регулярный забор материала от пациентов с коронавирусом. Эти образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, у которого есть значительный опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов.

«Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — указано в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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