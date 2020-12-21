Путин поздравил центр Гамалеи, AstraZeneca и РФПИ с подписанием меморандума

Президент России Владимир Путин назвал намерение центра Гамалеи, компании AstraZeneca и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничать примером объединения усилий для обеспечения безопасности людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что общей целью в данном случае выступает защита жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете.

Об этом российский лидер заявил в ходе подписания меморандума и поздравил стороны с заключением договоренности.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что совместные испытания вакцин от коронавируса «Спутник V» и производителя AstraZeneca начнутся в ближайшее время.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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