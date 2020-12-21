ВОЗ посоветовала странам оценить риск завоза нового штамма COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ рекомендует странам анализировать риск завоза нового штамма коронавируса. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, на основании соответствующих данных каждому государству стоит принимать решение о прекращении или продолжении авиасообщения.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал бесполезной мерой закрытие границ с Великобританией, поскольку, вероятно, мутация уже вышла за пределы страны.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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