Тело подростка нашли в детдоме в Томской области

В Томкой области нашли тело подростка в детском доме-интернате на юго-востоке региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.

«В помещении группы ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в Молчановском районе Томской области было обнаружено тело 15-летнего воспитанника указанного учреждения», — рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По факту произошедшего проводится расследование — назначена судмедэкспертиза, допрашиваются свидетели.

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