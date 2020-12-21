На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км

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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой в 7000 метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и местный филиал геофизической службы РАН.

Выброс пепла произошел днем 21 декабря. Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении в сторону сила Тигиль. Там не исключается вероятность выпадения пепла.

В настоящий момент выпадение пепла в Тигильском районе не было замечено.

Ключевской сопке присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

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