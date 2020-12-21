В Роскачестве дали советы по выбору живой елки

В Роскачестве дали рекомендации по выбору живой елки к Новому году. Об этом сообщает ТАСС.

При покупке дерева специалисты советуют обратить внимание на состояние хвои — она не должна быть сухой и ломаться. При тряске дерева иголки не должны сыпаться. Желтые иголки говорят о том, что дерево срубили уже давно.

«Принеся новогоднее дерево домой, дайте ему в течение нескольких часов согреться до комнатной температуры, не вынимая из сетки, не расправляя ветки, не устанавливая его», — рекомендуют эксперты.

После этого необходимо напитать елку влагой, обновить срез и поставить на сутки в ведро с водой. Раз в день дерево можно опрыскивать из пульверизатора.

Самыми популярными видами новогодних деревьев у россиян являются ель, сосна и пихта. Ель сохраняет свежий вид неделю-две, сосна — до месяца, а пихта может спокойно продержаться месяц или дольше.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Елка без углеродного следа: как украсить дом экологично

— Каждый десятый россиянин не собирается наряжать елку в этом году

— В Москве открылись елочные базары