Онищенко заявил, что новогодние каникулы позволят снизить распространение COVID-19
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы смогут положительно повлиять на эпидемиологический процесс в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он напомнил, что в 2020 году были отменены массовые гуляния. По его словам, большинство россиян проведут праздники дома в кругу семьи.
Парламентарий также вспомнил, как проходило празднование Нового года в 2019 году в центре столицы.
«Там одновременно находилось по меньшей мере сотня тысяч людей это точно. Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо», — сказал Онищенко.
Он добавил, что домашнее празднование также позволит укрепить отношения в семье.
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