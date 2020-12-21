Онищенко заявил, что новогодние каникулы позволят снизить распространение COVID-19

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы смогут положительно повлиять на эпидемиологический процесс в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в 2020 году были отменены массовые гуляния. По его словам, большинство россиян проведут праздники дома в кругу семьи.

Парламентарий также вспомнил, как проходило празднование Нового года в 2019 году в центре столицы.

«Там одновременно находилось по меньшей мере сотня тысяч людей это точно. Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо», — сказал Онищенко.

Он добавил, что домашнее празднование также позволит укрепить отношения в семье.

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