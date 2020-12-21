В Москве в понедельник ожидается до -1°С

В Москве в понедельник, 21 декабря, ожидается облачность, преимущественно без осадкой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до отметки в -1°С — 1°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -5°С — -3°С. Скорость и направление ветра не изменятся.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Кроме того, синоптики предупредили москвичей об опасности гололеда.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.