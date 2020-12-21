Новым категориям граждан открыли запись на вакцинацию от COVID-19 в Москве

В Москве расширен список граждан, которые могут записаться на вакцинацию от короанвируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, доступом к вакцинации могут теперь воспользоваться работники СМИ, транспорта, а также энергетики и промышленности.

До этого привиться вакциной «Спутник V» могли жители столицы, относящиеся к группам риска: работники городских соцучреждений, педагоги, медработники и иные сотрудники учебных и лечебных учреждений, например клининговая служба.

Кроме того, с 14 декабря такой возможностью могли воспользоваться сотрудники МФЦ, сферы услуг, торговли и культуры.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77 млн заболевших, свыше 54 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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