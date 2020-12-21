Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве
В аэропортах столицы отменили и задержали 18 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 00.08 мск, в Домодедово отменили четыре вылета и отменили столько же.
При этом во Внуково задержано три рейса, а два — отменено.
В свою очередь в Шереметьево задержали два вылета и отменили еще три рейса.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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