Москвичам посоветовали не рассчитывать на сильные морозы и снегопад на Новый год
Дарья Тарасенко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Метеорологи изучили прогнозы погоды в новогоднюю ночь в Москве за несколько десятилетий и пришли к выводу, что жителям столицы не стоит ожидать 31 декабря обильного снегопада и крепкого мороза. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его прогнозам, средняя температура в праздничную ночь составляет -7°C, а количество осадков — 1,1 мм. Притом, он отметил, что достоверный прогноз на 31 декабря и 1 января появится не раньше, чем за неделю.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве в воскресенье ожидается до -3°С
— Москвичей предупредили о мощных снегопадах и метелях