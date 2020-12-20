Москвичам посоветовали не рассчитывать на сильные морозы и снегопад на Новый год

Метеорологи изучили прогнозы погоды в новогоднюю ночь в Москве за несколько десятилетий и пришли к выводу, что жителям столицы не стоит ожидать 31 декабря обильного снегопада и крепкого мороза. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозам, средняя температура в праздничную ночь составляет -7°C, а количество осадков — 1,1 мм. Притом, он отметил, что достоверный прогноз на 31 декабря и 1 января появится не раньше, чем за неделю.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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