В Петербурге опровергли данные о менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о 3,7% свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе на Неве осталось менее 1% свободных коек для ковидных больных (всего 27 мест).

«Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки», — говорится в сообщении.

За текущую неделю в стационары Санкт-Петербурга было госпитализировано 6 139 пациентов, что на 6,6% больше предыдущей недели и является максимальным значением за время пандемии. Притом, как подчеркивает комитет, коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться.

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