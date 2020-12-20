В Петербурге осталось менее 1% свободных коек для пациентов с коронавирусом

Власти Санкт-Петербурга сообщили, что в северной столице осталось менее 1% свободных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

По состоянию на 20 декабря, в Петербурге 27 свободных коек — менее 1% (0,25%) от количества общих мест, следует из данных Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Притом на конец текущей недели в Петербурге заняты больными коронавирусом 10 504 койки.

Всего за время пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 200 тыс. случаев COVID-19, из них выздоровели 117 тыс. пациентов, а умерли — 6 840.

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