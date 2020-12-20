Путин оценил работу системы здравоохранения в России во время пандемии

Президент России Владимир Путин оценил работу системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

Перед большой пресс-конференцией, которая прошла в 17 декабря, глава государства пообщался с волонтерами, готовившими мероприятия. Одна из волонтерок рассказала Путину, что она медик по образованию и в период пандемии лечила коронавирус у пациентов на дому.

«Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна», — сказал президент. Встреча с волонтерами была показана в эфире «России 1».

Он выразил благодарность ей и всем молодым людям, которые помогают бороться с пандемией.

Ранее Путин заявлял, что ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса, однако в Россия предприняла оперативные действия, чтобы дать отпор инфекции.

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