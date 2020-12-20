Папа Римский Франциск осудил потребительское отношение к Рождеству

Папа Римский Франциск завил, что многие забыли истинный смысл Рождества, поддавшись логике потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на традиционную воскресную проповедь понтифика.

«Подарки, покупки, беготня — потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа. — прим. «Газеты.Ru») была бедность, но много любви», — сказал папа.

Он призвал вернуться к «истинному духу праздника».

Ранее Франциск отмечал, что нынешние условия пандемии коронавируса и вводимые в связи с ней ограничения дают возможность встретить предстоящее Рождество «более религиозно».