Папа Римский Франциск осудил потребительское отношение к Рождеству
Бернст Ю.
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Папа Римский Франциск завил, что многие забыли истинный смысл Рождества, поддавшись логике потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на традиционную воскресную проповедь понтифика.
«Подарки, покупки, беготня — потребительство похитило наше Рождество. В Вифлееме (месте рождения Христа. — прим. «Газеты.Ru») была бедность, но много любви», — сказал папа.
Он призвал вернуться к «истинному духу праздника».
Ранее Франциск отмечал, что нынешние условия пандемии коронавируса и вводимые в связи с ней ограничения дают возможность встретить предстоящее Рождество «более религиозно».