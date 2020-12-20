Президент Сербии заявил о возможности производства вакцины «Спутник V» внутри страны
Президент Сербии Александар Вучич не исключил возможность производства в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Его цитирует ТАСС.
По его словам, перспективу совместного производства вакцины «Спутник V» они обсуждали в главой МИД РФ Сереем Лавровым.
«Если все показатели будут хорошими, а пока они положительные, думаю, что это возможно в Сербии», — добавил глава государства.
4 декабря в Сербию прибыли первые 20 доз «Спутника V». Их исследуют сербские специалисты, они должны принять решение, можно ли их использовать для вакцинации населения страны.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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