В новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Москве в период новогодних праздников все парковки будут бесплатными.

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— В новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными