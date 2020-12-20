В новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным
Катерина Медведева
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В новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
«По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Москве в период новогодних праздников все парковки будут бесплатными.
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