Племянницу Байдена не стали сажать в тюрьму за вождение в нетрезвом виде

Племянница выигравшего президентские выборы США Джо Байдена Кэролайн Байден признана виновной в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на протокол судебного заседания Пенсильвании.

За такое нарушение предусматривается лишение свободы от 20 дней до шести месяцев, однако 33-летняя Байден заключила сделку с окружным прокурором округа Монтгомери.

Вместо тюрьмы ей дали пять с лишним месяцев условно, также женщине засчитали 20 дней, проведенных в реабилитационном центре в январе.

Кэролайн Байден была задержана в городе Лоуэр-Мерион в штате Пенсильвания в августе 2019 года после того, как ее автомобиль врезался в дерево. Отмечается, что у женщины не было водительских прав, а при допросе она «не могла сосредоточиться». Полицейские нашли в машине флаконы с таблетками каризопродола и лоразепама. Позже анализ крови подтвердил, что эти и другие препараты были в организме Байден во время аварии.

Дело племянницы Байдена рассматривали больше года. Ей были предъявлены обвинения 4 ноября 2020 года, на следующий день после президентских выборов США, в которых участвовал ее дядя Джо Байден.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Племянница бывшего вице-президента США признала вину в краже $110 тысяч