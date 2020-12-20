Задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Вене

Задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в Вене в начале ноября, пишет местное издание Kronen Zeitung.

По его данным, одним из подозреваемых является австриец афганского происхождения. Он был пойман 18 декабря усилиями австрийского антитеррористического подразделения специального назначения Cobra. Сообщается, что следы его ДНК были обнаружены на винтовке и патронах, которые использовал ликвидированный террорист.

Кроме того, 20 декабря прокуратура сообщила о задержании еще одного человека.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошел теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих. В результате четыре человека погибли и 22 пострадали. Террорист был нейтрализован. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России)взяла на себя ответственность за теракт. Ранее сообщалось о 15 задержанных по делу о данном теракте.

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