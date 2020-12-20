В Москвы открылись елочные базары

В Москве открылось более 200 елочных базаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Сегодня, 20 декабря, по старой и доброй традиции в Москве открываются елочные базары. В этом году их 207», — рассказал он.

Отмечается, что в этом году стало больше базаров в центре города, чтобы все жители смогли купить себе живое дерево.

Цены на отечественные елки колеблются от 1000 до 1200 рублей за один метр. Также можно купить импортные ели, которые несколько дороже.

За дополнительную стоимость продавцы готовы доставить дерево, а также предложить для него подставку.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что елку до 120 см можно будет провезти бесплатно в наземном транспорте столицы, а с елкой до 150 сантиметров можно будет проехать в метро и МЦК. На МЦД разрешено бесплатно провезти хвойное дерево до 180 см.

Отмечается, что елки для провоза в транспорте должны быть упакованы.

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