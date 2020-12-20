В центр Минска стянули спецтехнику перед очередной протестной акцией

В Минск стягивается спецтехника перед очередной акцией протеста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Техника проследовала из района Уручье в сторону центра города. Автобус с силовиками дежурит у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости. На улице Саперов, напротив самого дворца, припаркованы машины с колючей проволокой. Также сотрудники МВД были замечены у стелы на проспекте Победителей.

Традиционно силовики дежурят в сквере Дзержинского напротив КГБ. Площадь Независимости не огорожена, как и Октябрьская площадь.

Ранее в оппозиционных Telegram-каналах появился анонс «Марша народного трибунала», который пройдет 20 декабря в районном формате. Протестующие планируют собраться недалеко от своих домов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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