Житель Петербурга избил женщину и скинул ее с балкона пятого этажа

Житель Санкт-Петербурга избил и скинул с балкона пятого этажа женщину, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Полицейскими установлено, что 41-летний мужчина во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся у него в гостях 27-летнюю женщину, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее он был неоднократно судим. В СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».