В России выявили почти 29 тысяч новых случаев COVID-19

В России выявили 28 948 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день умерли 511 человек, выздоровели 20 915.

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 2 848 377 жителей России, вылечились 2 275 657, скончались 50 858.

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