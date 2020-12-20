В РФ провели более 85,9 млн тестов на коронавирус
Бернст Ю.
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В России проведено более 85,9 млн тестов на коронавирус, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране проведено 523 тыс. исследований.
Также сообщается, что под медицинским наблюдением в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 612 676 человек.
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