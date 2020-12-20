Со склада в Москве похитили экшн-камеру, украшения и деньги

На северо-востоке Москвы со склада похитили экшн-камеру, ювелирные украшения и деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

О случившемся полиции рассказал сторож, который обнаружил повреждение замков входной двери складского помещения на проспекте Серебрякова.

Правоохранители установили, что неизвестный повредил замки входной двери и проник в помещение на четвертом этаже. Из арендуемого помещения он украл ювелирные изделия и деньги на общую сумму 1 473 400 рублей. С соседнего склада он похитил экшн-камеру за 7 тысяч рублей.

Общий материальный ущерб составил 1 480 400 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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