Еще 4 790 человек вылечились от COVID-19 в Москве

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 4 790 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 567 763 человек.

В оперштабе напомнили, что выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы, а также социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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