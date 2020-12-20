Еще 4 790 человек вылечились от COVID-19 в Москве
Бернст Ю.
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За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 4 790 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с COVID-19 в столице.
Таким образом, общее число выздоровевших достигло 567 763 человек.
В оперштабе напомнили, что выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы, а также социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
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