Поток клиентов в салоны красоты увеличился в период пандемии коронавируса

Российские косметологи заявили об увеличенном потоке клиентов в период пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Эксперты считают, что все больше россиян приходит на процедуры, чтобы сохранить работу.

«Часто это подсознательно связано с необходимостью защитить себя от увольнения... То, как ты выглядишь, твое лицо — это показатель твоей успешности: чтобы быть успешным, нужно выглядеть хорошо», — заявил главный врач и владелец клиники «Космос» в Санкт-Петербурге Илья Бендлин.

По его словам, сейчас, когда все — от работы до общения с родными — проходит в онлайн, «только лицо может продемонстрировать вашу молодость, красоту и энергичность».

Отмечается, что на фоне пандемии вырос спрос на «уколы красоты» и снизился средний возраст пациентов.

Прежде всего это связано с совершенствованием технологий и улучшением качественных характеристик фото- и видеокамер на гаджетах, считает Бендлин. Он объяснил, что «это приводит к улучшению передаваемой «картинки», на которой видны мельчайшие морщинки от мимики даже у 23-летних пациентов, не говоря уже о более старшем возрасте».

Так, в том числе за счет расширения возрастной группы пациентов спрос на ботокс увеличился в клинике Бендлина на 20-25% по сравнению с 2019 годом, рассказал косметолог. Он добавил, что все чаще на первый прием к врачу-косметологу приходят именно на ботокс.

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