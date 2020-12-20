Техас повлиял на данные о рекордном суточном числе заболевших COVID-19 в США
Максимс Краюшкинс
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Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США объяснил рекордный максимум заражений COVID-19 за сутки новым подсчетом заражений в Техасе — штат теперь учитывает возможные заражения COVID-19.
«18 декабря Техас начал предоставлять информацию о возможных случаях»,— говорится в документе.
Ранее штат учитывал только подтвержденные случаи COVID-19. Власти штатов сами решают, какие данные предоставлять CDC.
Как сообщалось, свыше 400 тыс. случаев заражений коронавирусом за сутки зафиксировали в США. Это почти на 150 тыс. больше предыдущего максимума.
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