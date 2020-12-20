ВОЗ поддерживает контакт с Великобританией по новому штамму коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что поддерживает тесный контакт с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Как говорится в сообщении в Twitter ВОЗ, организация пообещала информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнает о вирусе.
«Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании по вопросам нового варианта коронавируса. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований», — говорится в сообщении.
Ранее глава британского минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса.
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