В США зафиксирован новый максимальный прирост больных COVID-19 за сутки

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Свыше 400 тыс. случаев заражений за сутки зафиксировали в США. Это почти на 150 тыс. больше предыдущего максимума, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

18 декабря было зарегистрировано 403 359 случаев. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.

Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря — 244 011 случаев.

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