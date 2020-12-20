Онищенко дал рекомендации по празднованию Нового года
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал россиянам совет, как им справлять Новый год. Как сообщает портал kp.ru, депутат, считает, что лучше всего будет остаться дома.
Онищенко считает, что отметить праздник в ресторанах города.
По его словам, ресторанному бизнесу нужно дать работать в это время, но с соблюдением мер предосторожности.
«Мы доверяем нашему человеку! Он говорит: «Я переболел». И не надо требовать от него какую-то несуразную справку, чтобы он ее принес. Просто сказать: кто переболел, мы вас ждем. Дать им еще и скидки какие-то», — говорится в сообщении.
Также депутат предложил праздновать Новый год в парках.
Онищенко отметил, что сейчас открыты въезды в Танзанию и Мозамбик. По его словам, сейчас мало кто рискнет отправиться в столь экзотические страны. Отдых в Турции медик раскритиковал.
«Половина персонала будет больна. Поэтому дома надо встречать такой праздник», — считает Онищенко.
Ранее Онищенко предположил, что строгое соблюдение ограничительных мер может привести к спаду заболеваемости коронавирусом в Москве после Нового года.
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